POL-PPWP: Blauer BMW-Coupé gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse in der Nacht auf Sonntag, wurde bei zwei Verkehrsteilnehmern Alkohol am Steuer festgestellt. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin wurde mit 0,72 Promille in der Eisenbahnstraße und ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit 1,44 Promille in der Mannheimer Straße kontrolliert. Im ersten Fall erwartet die Frau ein Bußgeld-, im zweiten Fall den Mann ein ...

