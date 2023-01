POL-PPWP: Trotz Schneefall nur wenige Verkehrsunfälle

Rodalben (ots) - Am 20.01.23, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin in ihrem blauen Dacia Sandero die Bahnhofstraße in Rodalben. In einer Rechtskurve stieß sie gegen einen entgegenkommenden dunklen Kombi, welcher von einem älteren Mann geführt wurde. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden. /pips Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr