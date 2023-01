POL-PPWP: Wintereinbruch bringt Verkehrsunfälle mit sich

Kaiserslautern (ots) - Etwa 3.500 Euro Schaden hat ein Fahrzeugführer in der Siedlung am Belzappel verursacht, danach flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, streifte er beim Rangieren oder im Vorbeifahren ein parkendes Auto. Der graue BMW der 3er-Reihe stand in der Homburger Straße. Weil der Verantwortliche seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, ...

mehr