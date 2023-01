Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den großen Mann mit Boxerhaarschnitt gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Heimweg von einer Party ist in der Nacht zum Freitag ein 22-Jähriger von einem Unbekannten attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 4 Uhr im Bereich der Technischen Universität, in Höhe der Mensa. Der Angreifer schlug seinem Opfer ins Gesicht und flüchtete danach. Der Täter war in Begleitung einer weiteren Person. Die Hintergründe der Tat sind aktuell nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen beschreiben den Schläger wie folgt: Er ist auffallend groß, etwa 1,90 Meter. Der Mann trug einen Vollbart und hatte eine Wunde über dem linken Auge. Seine Haare waren kurz geschnitten - zu einem sogenannten Boxerschnitt. Der Unbekannte war unter anderem mit einer violetten Jacke bekleidet, die im Schulterbereich schwarz abgesetzt ist. Sein Begleiter war etwa gleich groß und trug ebenfalls einen Vollbart. Er hatte eine rot-schwarz karierte Jacke an. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

