Xanten (ots) - Unbekannte Täter sind von Donnerstag (17.10 Uhr) auf Freitag (00.45 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Cornelius-Scholten-Straße eingebrochen. Sie schoben einen Rollladenhoch und hebelten die Terrassentür des Hauses auf. Anschließend durchsuchten die Täter alle Räume und nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck mit. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420. Kontakt ...

