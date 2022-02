Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lastwagen rutscht in Graben

Lübbecke (ots)

In der Nacht zu Samstag verlor ein Lkw-Fahrer auf der Berliner Straße auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen unbeladenen Sattelschlepper und rutschte in den Straßengraben.

Gegen 01.40 Uhr befuhr ein 28-jähriger Hiller mit dem Lastwagen der Marke Iveco die Berliner Straße (B 239) in Richtung Lübbecke. In Höhe der Straße Hausstätte kam er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei drehte sich das Gefährt um 180 Grad und rutschte seitlich in den angrenzenden Straßengraben. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden. Da eine Bergung innerhalb der Nachtzeit nicht durchgeführt werden konnte, sicherten die Beamte die Unfallstelle ab. Der fließende Verkehr wurde hierdurch nicht beeinträchtigt. Am späten Vormittag wurde das Lastwagengespann mittels eines Abschleppers aus dem Graben gezogen. Hierzu musste die Bundesstraße für rund eine dreiviertel Stunde zwischen Stadtweg und Industriestraße komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell