Rhein-Neckar-Kreis: WhatsApp Betrüger wieder erfolgreich

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Wochenende kam es wieder vermehrt zu betrügerischen Nachrichten mit Geldforderungen über WhatsApp.

In Mannheim erhielt am Sonntag zuerst der Vater eine Nachricht, dass sein angeblicher Sohn eine neue Telefonnummer habe. Diese Nachricht leitete er an die 52-jährige Mutter weiter, die von einer tatsächlichen Nachricht ihres Sohnes ausging. Der Verfasser bat um eine Überweisung eines Betrages in vierstelliger Höhe auf ein von ihm angegebenes Konto. Da die 52-Jährige vorab erfolglos versuchte, ihren Sohn telefonisch (unter der neuen und der alten Nummer zu erreiche), überwies sie in der Folge jedoch das Geld, in dem Glauben, ihren Sohn damit zu unterstützen. Als kurz darauf eine weitere Geldforderung kam, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige.

Ähnlich erging es einem 73-jährigen Heidelberger. Auch dieser überwies einen Betrag in vierstelliger Höhe an seine vermeintliche Tochter. Als diese sich jedoch kurze Zeit später telefonisch bei ihrem Vater meldet, fliegt der Betrug auf. Mit etwas Glück konnte der 73-Jährige die getätigte Überweisung stoppen und es entstand ihm kein Schaden.

Hier einige Tipps der Polizei, wie sie sich schützen können:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

