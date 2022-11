Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sensibilisierung Betrugsmaschen

Saalfeld (ots)

Im Landkreis Sonneberg kommt es in letzter Zeit vermehrt dazu, dass Bürger über WhatsApp oder SMS kontaktiert werden und sich die kontaktaufnehmenden Personen als Verwandte ausgeben. Dies kann als Vorbereitung verstanden werden, um einen Betrug zu begehen. Die Polizeiinspektion Sonneberg möchte Sie hiermit sensibilisieren, derartige Kontaktaufnahmen kritisch zu betrachten und in jedem Fall zu überprüfen, ob es sich bei der Person tatsächlich um eine verwandte Person handelt - gegenenfalls auch über andere Verwandte. Grundsätzlich erfolgt in diesem Zusammenhang die Bitte, dass Sie stets ein gewisses Maß an Vorsicht an den Tag legen sollten, wem Sie warum welche Daten preisgeben - gerade in der weitreichenden Anonymität des Internets.

