Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Borsum

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum / Borsum (jan). In der Zeit von Dienstag, den 19.04.2022 bis Donnerstag, den 21.04.2022, kommt es in Borsum in der Feldstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Dabei wird versucht eine Kellertür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Aufgrund mehrerer Verriegelungen an der Tür, gelingt es dem oder den unbekannten Täter/-n nicht in das Objekt zu gelangen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

