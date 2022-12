Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 23.00 Uhr meldete eine Zeugin einen Brand an der Straße Altmarkt in Höhe einer dortigen Unterführung in der Nähe eines Cafés. Die Frau hatte zuvor einen lauten Knall gehört, der dem Entzünden eines Knallkörpers ähnelte. Anschließend hörte sie einen weiteren Knall und das Splittern von Glas. Als sie nachschaute, bemerkte sie Feuer und alarmierte die Wehr. Diese löschte den ...

