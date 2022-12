POL-WES: Kreis Wesel - Silvester feiern, aber richtig! Tipps der Polizei anlässlich des Jahreswechsels

Schermbeck (ots) - Am 28.12.2022 gegen 08:20 Uhr kam es in einer Wohnung an der Schillerstraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Wohnung im ersten Obergeschoss in Brand. Durch die Feuerwehr wurde eine starke Verrußung festgestellt. Offene Flammen waren nicht sichtbar. Die Wohnungsinhaberin ist derzeit im Krankenhaus. Durch den Brand starb die Katze in der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die ...

