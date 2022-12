POL-WES: Schermbeck - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Moers (ots) - Am 28.12.2022 gegen 15:05 Uhr ereignete sich in Moers auf der Rheinberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Pkw die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. Zwischen der Autobahnauffahrt zur A42 und der Kreuzung Reitweg kam der Pkw aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben und überschlug sich. ...

mehr