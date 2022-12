Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Moers (ots)

Am 28.12.2022 gegen 15:05 Uhr ereignete sich in Moers auf der Rheinberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Pkw die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Rheinberg. Zwischen der Autobahnauffahrt zur A42 und der Kreuzung Reitweg kam der Pkw aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den dortigen Graben und überschlug sich. Der Pkw-Fahrer und seine Beifahrerin, eine 18-jährige Frau aus Rheinberg, wurden bei dem Verkehrsunfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Beide wurden mittels Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Rheinberger Str. in beiden Richtungen durch die Polizei gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841/171-0 zu melden.

