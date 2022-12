POL-WES: Moers - Polizei sucht nach Steinwurf auf Auto Zeugen

Moers (ots) - Ein 54-Jähriger ist von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wartete am Dienstagmittag an einer Bushaltestelle an der Homberger Straße. Der Moerser stand so nah an der Busspur, dass ein Bus ihn beim Einfahren mit dem Spiegel touchierte, wodurch er stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei einen Teil der Homberger ...

