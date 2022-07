Polizei Mettmann

POL-ME: Von der Sonne stark geblendet und schwer verunfallt - Haan - 2207021

Mettmann (ots)

Am Montagmittag des 04.07.2022, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 93-jähriger Mann aus Haan, mit seinem silbernen PKW Opel Corsa, die innerörtliche Büssingstraße in Haan, aus Richtung Ohligser Straße kommend, in Fahrtrichtung Siemensstraße. Beim Überqueren der Kreuzung Borsigstraße / Steinkulle wurde er nach eigenen Angaben von der Sonne plötzlich so stark geblendet, dass er einen geparkten PKW nicht rechtzeitig erkannte, der hinter der Kreuzung ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkte. Der Corsa kollidierte mit dem Heck des blauweißen Ford Focus, einem Firmenfahrzeug mit belgischer Zulassung. Bei der Kollision wurde der 93-Jährige leicht verletzt und deshalb mit einem angeforderten Rettungswagen zur ambulanten ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Karosserie- und Sachschaden in einem geschätzten Gesamtwert in Höhe von mindestens 20.000,- Euro. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Opel wurde das rechte Vorderrad abgerissen, er wurde von einem örtlichen Unternehmen abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell