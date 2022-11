Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Achten Sie auf Ihre Handtasche

Neuss; Dormagen (ots)

Am Montag (28.11.) kam es erneut zu Taschendiebstählen.

In Neuss bezahlte eine 32 Jährige ihre Einkäufe an der Venloer Straße in einem Lebensmittelgeschäft. Von dort sei sie mit ihrem Fahrzeug eine kurze Strecke gefahren und hat das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Diese konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Tatzeit kann auf circa 07:45 Uhr bis 07:50 Uhr eingegrenzt werden.

An der Wolberostraße erledigte am Montag, gegen circa 10:00 Uhr, eine 61-jährige Neusserin in einem Lebensmitteldiscounter ihre Einkäufe. Sie bezahlte diese und bemerkte nach dem Beladen des Fahrzeuges, dass ihre Handtasche entwendet worden war.

Eine Seniorin ging am Montag, gegen circa 13:25 Uhr, von einem Lebensmitteldiscounter an der Kölner Straße in Dormagen über den Mithrasweg in Richtung Römerstraße. Dort stieg sie gegen circa 13:35 Uhr in den Bus der Linie 881 in Richtung Hackenbroich. Als sie den Bus verlassen hat und nach Hause ging, bemerkte sie gegen 13:45 Uhr, dass ihre Geldbörse entwendet worden war.

Die Kriminalkommissariate 21 und 25 haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

