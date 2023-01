POL-PPWP: Säcke wild entsorgt

Kaiserslautern (ots) - Einen per Haftbefehl gesuchten Mann hat die Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet gestellt. Der 25-Jährige fiel Fahndern der Kriminaldirektion am Vormittag in der Königstraße auf. Sie folgten dem Mann und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen. Als der 25-Jährige die Polizisten bemerkte, nahm er jedoch die Beine in die Hand und rannte in Richtung Moltkestraße davon. Nach kurzer Verfolgung ...

mehr