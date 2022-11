POL-FR: Freiburg-Stühlinger: 21-Jährige von Unbekanntem vergewaltigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Zwischen Freitag, 28.10.2022, 16:00 Uhr und Montag, dem 31.10.2022, 06:00 Uhr, wurde in der Niederwaldstraße in Herbolzheim in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Unbekannte Täter hatten offensichtlich eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind so in das Gebäudeinnere gelangt, welches sie zielgerichtet durchsuchten. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Zum genauen Diebesgut liegen derzeit noch ...

