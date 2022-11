Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 31.10.2022, gegen 13:20 kam es bei einem Gewerbebetrieb in der Alfred-Walz-Straße in Emmendingen zu einer Rauchentwicklung an einer technischen Anlage.

Die Feuerwehr Emmendingen war mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Ursächlich dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein.

Der Genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

