POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breitnau: Gewässerverunreinigung des Ödenbachs

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 30.10.2022, gegen 21.30 Uhr hatte ein bislang unbekannter Mann in einem Treppenhaus eines Anwesens im Auggenerweg in Freiburg einen 43-jährigen Bewohner mit dem Messer bedroht und die Herausgabe seines Bargeldes gefordert. Der Täter konnte unerkannt fliehen. Hierbei soll es sich um einen maskierten Mann gehandelt haben, - ca. 20-30 Jahre alt, - ca. 175 cm groß, - mit weißem Pullover ...

mehr