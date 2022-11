Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unter Alkohol mit Auto überschlagen

Freiburg (ots)

Die Schwarzwaldstraße befuhr am Dienstag, 01.11.2022 gegen 07.00 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes. Als er in den Dreisternkreisel zur Wiechser Straße einfuhr, kam er nach rechts aus dem Kreisverkehr ab und prallte auf einen Stein. Daraufhin überschlug sich sein Fahrzeug und der 24-Jährige verletze sich leicht. Grund des Unfalls dürften vermutlich ein zu schnelles Einfahren in den Kreisverkehr und die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp über ein Promille an. An seinem Auto entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus verbracht.

md/tb

