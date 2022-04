Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf - Pkw überschlägt sich mehrfach

50-jähriger Porschefahrer übersieht BMW

Ulm (ots)

Am Freitag wurde gegen 23.30 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften zur Kreuzung Bundesstraße 312 und Kreisstraße 7578 in Richtung Oberopfingen gerufen. Grund hierfür war, dass ein 50-jähriger Porschefahrer beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße nach Oberopfingen eine 21-Jährige in ihrem BMW übersehen hatte. Der Porsche stieß mit dem BMW zusammen. Hierauf kam die 21-Jährige ins Schleudern, geriet von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die 21-Jährige und ihre beiden Mitfahrer mussten in eine Klinik verbracht werden. Der Porschefahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Der gesamte Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0770304

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell