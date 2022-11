Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntag und Montag, 31.10.2022, 14:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hebelstraße in Emmendingen, ein am Fahrbahnrand stehendes Verkehrszeichen. Aufgrund der Beschädigung ist zu vermuten, dass der Vorfall beim Ein- oder Ausparken passiert ist. Am Verkehrszeichen, dessen Stange leicht verbogen ist, entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

