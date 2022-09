POL-RT: Kolleginnen und Kollegen gesucht - Informationsveranstaltungen zum Polizeiberuf im Landkreis Esslingen!

Reutlingen (ots) - Grafenberg (RT): Wohnmobil ausgebrannt Ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro ist beim Brand eines Wohnmobils am Montagnachmittag in der Grafenberger Werner-von-Siemens-Straße entstanden. Kurz nach 15.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, die das weithin ...

