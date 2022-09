Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnmobil ausgebrannt; Verkehrsunfälle; Vor Verkehrskontrolle geflüchtet; Handfeste Auseinandersetzung; Baucontainer aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Wohnmobil ausgebrannt

Ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro ist beim Brand eines Wohnmobils am Montagnachmittag in der Grafenberger Werner-von-Siemens-Straße entstanden. Kurz nach 15.30 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, die das weithin sichtbar brennende und stark rauchende Fahrzeug meldeten. Zur Brandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Neben dem ausgebrannten Wohnmobil wurden durch die starke Hitzeentwicklung ein dahinterstehender Wohnanhänger sowie der Asphalt und eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommen. (ms)

Ostfildern (ES): Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Kirchheimer Straße in Ruit ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 39-Jähriger gegen 18.40 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radschutzstreifen der Straße in Richtung Parksiedlung unterwegs und wollte zwischen der Otto-Vatter-Straße und der Forststraße nach links in eine Einfahrt abbiegen. Hierzu musste der Pedelec-Lenker aufgrund von entgegenkommenden Fahrzeugen zunächst anhalten. Als er anschließend abbog kam es zum Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes eines 71-Jährigen, der noch versucht hatte, auszuweichen. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugentelefon: 0711/3990-420. (rn)

Reichenbach (ES): Mit geparktem Pkw zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall hat am Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Stuttgarter Straße geführt. Eine 38-Jährige war mit ihrem VW Golf gegen 16.25 Uhr von Plochingen herkommend auf der Straße unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Katharinenstraße geriet sie mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Punto. Der Golf wurde daraufhin gedreht und kippte auf die linke Seite. Sowohl die 38-Jährige als auch ihr knapp einjähriges Kind, das sich ordnungsgemäß in seinem Sitz befand, waren nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese konnte gegen 18 Uhr geräumt werden. (rn)

Esslingen (ES): Fahrzeuge nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Zwei Fahrzeuge mussten am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein 51-Jähriger befuhr kurz nach 16.30 Uhr mit einem Seat die Zollbergstraße abwärts in Richtung Pliensauvorstadt. Beim Linksabbiegen in die Mutzenreisstraße übersah er den entgegenkommenden Nissan eines 42 Jahre alten Mannes und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrer waren ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Schaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der B 27 entstanden. Ein 38-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem VW auf der rechten Fahrspur in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Abfahrt der B 312 musste er verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 27 Jahre alte Opel-Lenkerin bemerkte dies bei starkem Regen zu spät und fuhr mit ihrem Corsa auf den Passat auf. Der VW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr kam. (ms)

Aichtal (ES): Glutnest in der Wand

Ein auffälliges Knistern in einem Wohnhaus in der Haldenstraße hat gegen 20 Uhr am Montagabend die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie sich schnell herausstellte hatte sich in einer Wand nahe des Kamins ein Glutnest gebildet. Dieses konnte durch die Feuerwehr, die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort war, rasch gelöscht und so ein größerer Brand verhindert werden. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (sr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Karlstraße/ Neue Straße entstanden. Der 82 Jahre alte Fahrer eines VW Golf war gegen 11.30 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Dorfstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung achtete er nicht auf den vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen, der mit seinem Opel Zafira von rechts aus der Neue Straße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw wurde der Golf nach links abgewiesen und prallte gegen eine am Fahrbahnrand geparkte A-Klasse. Diese wurde wiederum auf einen Passat aufgeschoben, sodass insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sr)

Tübingen / Rottenburg (TÜ): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen ist ein 22-Jähriger in der Nacht zum Dienstag mit seinem Audi vor der Polizei geflüchtet. Der Mann war gegen 1.15 Uhr zunächst auf der Europastraße in Tübingen unterwegs. Als der Audi-Lenker bemerkte, dass er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, trat er aufs Gas und fuhr in Richtung Hirschau davon. Mit teils gefährlichen Fahrmanövern und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er durch Wurmlingen und Wendelsheim, bevor er schließlich auf der K 6938, kurz vor Oberndorf, durch zwei Streifenwagenbesatzungen gestoppt werden konnte. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand einem vorläufigen Test zufolge unter Drogeneinfluss. Zudem konnte eine kleinere Menge illegaler Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden werden. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Reihe von Strafanzeigen entgegen. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten sichergestellt. Zu einem Unfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es durch die riskante Fahrweise glücklicherweise nicht. (sr)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Ebingen erlitten. Kurz nach 15.30 Uhr war ein 86-Jähriger mit einem Honda von der August-Sauter-Straße herkommend nach rechts in die vorfahrtsberechtigte Schillerstraße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Toyota einer 71 Jahre alten Frau. Die Seniorin musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 12.500 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): 35-Jährigen angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Montagabend am Bahnhof ereignet haben soll. Wie im Nachgang zur Anzeige gebracht wurde, war dort gegen 21.35 Uhr ein 35-Jähriger mit einem Bekannten zunächst in verbalen Streit geraten. Dieser soll ihn anschließend geschlagen und zu Boden gebracht haben. Offenbar soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Der 35-Jährige, der sich eigenen Angaben zufolge losreißen und flüchten konnte, erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (rn)

Haigerloch (ZAK): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes einen Container auf einer Baustelle in der Pater-Dionysis-Diedler-Straße aufgebrochen und daraus Maschinen und Werkzeug im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, brachen die Unbekannten das Schloss der Tür auf und gelangten so ins Innere. Daraus entwendeten sie das Arbeitsmaterial. Zum Abtransport der teilweise schweren Werkzeuge dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Neubaugebiets verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07474/95008-0 beim Polizeiposten Haigerloch zu melden. (rn)

