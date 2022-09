Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Opferstock aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Nach Verkehrsunfall verstorben; Brand

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Opferstock aufgebrochen

Der Opferstock der Sankt-Ursula-Kapelle in Anhausen ist in der Nacht zum Sonntag aufgebrochen und leergeräumt worden. In der Zeit von 18.45 Uhr bis neun Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein Seitenfenster in das Gotteshaus und brach das Schloss des Opferstocks auf. Über die Höhe des erbeuteten Geldes liegen keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Römerstein (RT): Jugendlicher Radfahrer verletzt

Bei einem Sturz in der Feldstetter Straße hat sich am Sonntagmittag ein 15-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 12.45 Uhr war er in Richtung Ortsausgang unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung zum Friedhofweg von der Fahrbahn auf den Gehweg fahren. Dabei stieß er mit dem Vorderrad so gegen den Bordstein, dass er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (sr)

Münsingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In der vergangenen Woche sind Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 11.09.2022, bis Sonntag, 18.09.2022, in ein Wohnhaus in der Herzog-Albrecht-Allee eingedrungen. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäudeinneren. Hier durchwühlten sie auf mehreren Etagen Schränke und Schubladen und machten sich ersten Ermittlungen zufolge mit Schmuck und Bargeld unerkannt aus dem Staub. Der durch den Einbruch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zur Spurensicherung kamen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort. (sr)

Bad Urach (RT): Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen und haben sich an der Eingangstür eines Modegeschäfts zu schaffen gemacht. Zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr hebelten die Unbekannten mit brachialer Gewalt die Eingangstür einer Gaststätte in der Straße Beim Tiergarten auf und entwendeten eine noch nicht bekannte Summe Bargeld aus einem dort aufgestellten Spielautomaten. Im gleichen Zeitraum versuchten die Täter in ein Modegeschäft in der Wilhelmstraße einzudringen, was ihnen glücklicherweise misslang. Allerdings wurde durch den Versuch die Eingangstüre stark beschädigt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang besteht. (sr)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Wolf-Hirth-Straße ist in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, neun Uhr, eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelangte der unbekannte Täter in das Gebäude. Dort brach er weitere Türen und zwei Geldkassetten auf und entkam mit dem darin befindlichen Bargeld. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Großbettlingen (ES): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 02.09.2022 / 17.00 Uhr

Ein 57-jähriger Motorradfahrer, der am Morgen des 2. September 2022 bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 bei Großbettlingen schwer verletzt wurde, ist am Sonntag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, hatte der Motorradfahrer beim Überholen einen entgegenkommenden Mazda übersehen und war mit diesem kollidiert. Anschließend stürzte er auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu, denen er jetzt erlegen ist. (ms)

Neuhausen/Fildern (ES): Unter Alkoholeinfluss Rotlicht missachtet

Am Sonntagabend hat eine BMW-Fahrerin das Rotlicht einer Ampel auf der L1204 missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 20.45 Uhr befuhr die 48-Jährige mit ihrem BMW die Landesstraße von Plieningen in Richtung Neuhausen. An der ampelgeregelten Einmündung zur A8 übersah sie das für sie geltende Rotlicht und prallte gegen den von der Autobahn kommenden Renault einer 21-Jährigen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei der 48-Jährigen einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergab, musste sie anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Küchenbrand in Pizzeria

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften zu einem Küchenbrand in einer Pizzeria in der Straße Auwiesen ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand im Bereich einer Fritteuse ausgebrochen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf über 80.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeiposten Neckartenzlingen dauern an. (sr)

Albstadt (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall in Tailfingen

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 62.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in der Sedanstraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit seinem BMW von der Hechinger Straße aus nach links in die Sedanstraße eingebogen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen in der Folge mit den rechten Rädern auf den Gehweg. Beim anschließenden Gegensteuern kam der Pkw auf die Gegenfahrspur, wo er frontal in den entgegenkommenden Mercedes einer 57-Jährigen prallte. Der BMW wurde nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kollidierte noch mit einem weiteren, am Straßenrand geparkten BMW. Sowohl die 57 Jahre alte Mercedes-Lenkerin als auch ihre Mitfahrer im Alter von 58 und 84 Jahren wurden nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Ältere musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von rund einem Promille ergeben hatte, musste er dort auch eine Blutprobe abgeben. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 22.40 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell