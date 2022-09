Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Reitunfall

Reutlingen (ots)

Zu schnell unterwegs

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden ist es in der Nacht zum Freitag in der Alteburgstraße gekommen. Kurz nach Mitternacht war der Fahrer eines Mercedes in Fahrtrichtung Gönningen unterwegs. In einer langgezogenen Kurve überholte er nach dem Ortsausgang Reutlingen zunächst in einem offenbar riskanten Manöver den Seat eines 27-Jährigen. Kurz darauf kam der Mercedes auf Höhe des Hochschulparkplatzes mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr die beiden Verkehrsteiler an der Zufahrt zum Parkplatz. In der Folge prallte er gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da der mutmaßliche Unfallverursacher, der mit mehreren Angehörigen an der Unfallstelle angetroffen werden konnte, mit diesen im Zuge der Unfallaufnahme in eine körperliche Auseinandersetzung geriet, kamen mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Reutlingen vor Ort. Verletzt wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge niemand. (sr)

Dettingen/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der K 1250. Der 86-jährige Lenker eines BMW bog gegen 18.30 Uhr von der Limburgstraße in die bevorrechtigte Kreisstraße ein und kollidierte mit dem von links kommenden BMW eines 26-Jährigen. Zuvor hatte der Senior an der dortigen Stoppstelle angehalten. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 23.000 Euro belaufen dürfte, wurden beim Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (mr)

Esslingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag an der Einmündung Hohenheimer Straße / Zollbergstraße / Brückenstraße ereignet hat. Gegen 10.45 Uhr befuhr die 79-jährige Fahrerin einer Mercedes B-Klasse die Hohenheimer Straße bergabwärts und wollte an der Einmündung nach links in die Brückenstraße abbiegen. Zeitgleich wollte der 53 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan mit Anhänger von der Brückenstraße nach links auf die Zollbergstraße fahren. Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Beide Beteiligten gaben an, dass sie jeweils bei Grün in die Einmündung eingefahren seien. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (sr)

Mössingen (TÜ): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Pkw sind am Donnerstagabend an der Einmündung Heerweg (L 385) / Nordring (K6934) zusammengekracht. Ein 25 Jahre alter Golf-Fahrer bog gegen 23.20 Uhr vom Heerweg nach rechts auf den Nordring ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 21-Jährigen, der mit seinem Peugeot auf dem Nordring in Richtung Öschingen unterwegs war. Mit seinem Golf touchierte der 25-Jährige den Peugeot, sodass dieser ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er gegen ein Verkehrsschild prallte. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Da der 25-Jährige einem vorläufigen Atemalkoholtest zufolge unter Alkoholeinfluss stand, musste er seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. (sr)

Geislingen (ZAK): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat sich eine Reiterin am Freitagvormittag bei einem Sturz zugezogen. Die Frau ritt gegen 9.10 Uhr auf einem Reitplatz in Binsdorf, als nach derzeitigem Kenntnisstand ein Gurt des Sattels riss. Die Reiterin stürzte daraufhin zu Boden. Sie wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (mr)

Hechingen (ZAK): Verletzter Motorradfahrer

Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen ist ein Motorradlenker am Freitagmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Der 62 Jahre alte Fahrer eines Ford wollte kurz vor 13 Uhr von der Ausfahrt der B 27 kommend nach links auf die B 32 einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, gleichaltrigen Fahrer einer Honda, der auf der B 32 stadtauswärts unterwegs war. Durch die Kollision kam der Zweiradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (sr)

Albstadt (ZAK): Leichtkraftrad-Lenker bei Unfall verletzt

Mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen ist ein Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von der Schützenstraße aus in die bevorrechtigte Friedrichstraße einfahren und hielt hierzu zunächst an der dortigen Stoppstelle an. Beim Anfahren übersah er jedoch einen von links von der Klarastraße kommenden 16-Jährigen auf einem Leichtkraftrad. Der Jugendliche leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein und kam dabei zu Fall. Während sein Zweirad mit der Autofront kollidierte, rutschte der 16-Jährige an dem Mercedes vorbei. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 3.500 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell