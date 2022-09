Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Topf auf dem Herd vergessen; Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Unfall im Scheibengipfeltunnel

Eine Leichtverletzte, ein nicht mehr fahrtaugliches Auto und ein beträchtlicher Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Scheibengipfeltunnel. Gegen 15.45 Uhr erkannte eine in Richtung Pfullingen fahrende, 53-jährige VW up!-Lenkerin zu spät, dass ein 45-Jähriger seinen VW verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf. Eine VW Polo-Lenkerin im Alter von 43 Jahren, die ebenfalls in Richtung Pfullingen unterwegs war, bemerkte den Unfall und stoppte ihren Wagen. Dies gelang einem nachfolgenden, 25 Jahre alten Opel-Lenker jedoch nicht mehr, sodass er ins Heck des Polo krachte und die drei Fahrzeuge ineinanderschob. Beim Unfall zog sich die 43-Jährige, wie bislang bekannt ist, leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Der Opel musste abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Topf auf Herd vergessen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, zu einer Wohnung in der Aalener Straße in Orschel-Hagen ausgerückt. Eine Frau hatte dort nach derzeitigem Kenntnisstand einen Topf mit Fett auf dem eingeschalteten Herd vergessen, worauf erst das Behältnis und dann Teile der Kücheneinrichtung in Brand gerieten. Ein Nachbar eilte in der Folge mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Die Frau sowie eine weitere Bewohnerin mussten in der Folge vom Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte mit schätzungsweise 15.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Dettingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Der 52 Jahre alte Lenker eines Dacia stand mit seinem Wagen gegen 16.35 Uhr in der Austraße und wollte nach rechts in die Kirchheimer Straße abbiegen. Hierzu tastete er sich aufgrund des starken Verkehrs über den dortigen Fahrradstreifen an die Einmündung heran. Beim Anfahren kam zeitgleich von rechts ein 13-jähriges Mädchen, das den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Das Kind stieß mit dem rechten Kotflügel des Autos zusammen und verletzte sich hierbei. Zu Fall kam das Kind nicht. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagabend auf der Eugenie-von-Soden-Straße ereignet. Gegen 20.15 Uhr war dort eine 24 Jahre alte Frau mit einem Mercedes in Richtung Neckarstraße unterwegs. Dabei krachte sie mit ihrem Wagen wohl aufgrund von Unachtsamkeit ins Heck eines verkehrsbedingt wartenden Audi, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht der Kollision wurde der Audi noch auf einen Mercedes geschoben, der wiederrum in einen Fiat prallte. Die Unfallverursacherin sowie der 29-Jährige erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 16.500 Euro. (mr)

Altdorf (ES): Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei der Kollision mit einem Auto verletzt worden. Der 15-Jährige befuhr gegen 17.45 Uhr einen als Fahrradweg ausgewiesenen landwirtschaftlichen Weg von Großbettlingen herkommend und wollte in der Folge die Kreisstraße bei der Lutherlinde queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Altdorf fahrenden VW Caddy, der von einem Mann im Alter von 52 Jahren gelenkt wurde. Trotz einer Vollbremsung wurde der Radler vom Auto erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Fahrbahn geworfen. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 2.500 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Radfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Mössingen ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 46 Jahre alter Mann mit seinem E-Bike kurz vor 14.30 Uhr auf dem Gehweg im Bereich Tannenstraße / Butzenbadstraße unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Hierbei zog er sich aktuellen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu, weshalb er nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Einem vorläufigen Atemalkoholtest zufolge war der Gestürzte deutlich alkoholisiert. Zeugen des Unfalls, insbesondere die zwei noch unbekannten Frauen, die den Gestürzten aufgefunden hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei in Balingen zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Zweiradfahrenden

Am Donnerstagmittag haben bei einem Verkehrsunfall auf der Eberhardsbrücke drei Zweiradfahrende Verletzungen erlitten. Nach bisherigem Kenntnisstand der Verkehrspolizei befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit einem Motorroller gegen 13.30 Uhr bei Regen und nasser Fahrbahn die Mühlstraße bergabwärts. Unmittelbar nach Beginn der Eberhardsbrücke wollte er einen 17-jährigen Radfahrer offenbar überholen. Dabei kollidierten die beiden Zweiräder miteinander und die Fahrer stürzten zu Boden. Der 26-Jährige rutschte mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Fahrbahnmitte und stieß in der Folge mit einer Radfahrerin im Alter von 56 Jahren zusammen, die auf dem dortigen Radstreifen ordnungsgemäß entgegenkam. Auch die Radlerin kam daraufhin zu Fall. Wie bislang bekannt ist, erlitt der 26-Jährige schwere und die beiden anderen Beteiligten leichte Verletzungen. Der Schwerverletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Zweirädern war augenscheinlich jeweils nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Balingen (ZAK): Auf Linienbus aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos und einem Linienbus ist es am Donnerstagmittag auf der Paulinenstraße gekommen. Die 31 Jahre alte Lenkerin eines Renault fuhr dort kurz vor 14 Uhr auf den Linienbus eines 47-Jährigen auf und stieg anschließend aus. Daraufhin rollte ihr Wagen zurück und stieß noch mit einem nachfolgenden Mercedes zusammen. Beim Unfall zogen sich die Unfallverursacherin sowie die Mercedes-Lenkerin im Alter von 31 Jahren nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Blechschaden auf circa 10.500 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Einbruch in Schule

Eine Schule in der Geislinger Straße ist von einem Einbrecher heimgesucht worden. Am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, bemerkte ein Zeuge ein offenes Fenster des Gebäudes und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Fenster offenbar aufgehebelt worden war. Ob der Täter aus der Schule auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Albstadt (ZAK): Fußgängerin angefahren

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in der Goethestraße von einem Auto angefahren worden. Gegen 16.45 Uhr wollte eine 36-jährige BMW-Lenkerin von einem Betriebsgelände nach rechts auf die Goethestraße einfahren und übersah hierbei die 76 Jahre alte Frau, die auf dem dortigen Gehweg in Richtung Stadtmitte lief. Durch die Kollision stürzte die Seniorin zu Boden. Sie erlitt nach aktuellem Kenntnisstand schwere Verletzungen. Vom Rettungsdienst musste sie in eine Klinik eingeliefert werden. Am Pkw war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell