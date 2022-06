POL-MG: Unfall an der Zoppenbroicher Straße: Rollstuhlfahrer lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach (ots) - Rettungskräfte haben am Donnerstagmorgen, 2. Juni, gegen 6.50 Uhr einen 38-jährigen Mann auf der Breitenbachstraße in Hardterbroich-Pesch hilflos aufgefunden. Sie brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, da er im Gesicht verletzt war. Der polnisch sprechende Monteur arbeitet zurzeit in Mönchengladbach. Er gab an, in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr auf der Breitenbachstraße ...

mehr