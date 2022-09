Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Festnahme zweier Männer in Albstadt: Ermittlungen auf den Tatbestand der Geiselnahme ausgeweitet - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.09.2022/15.31 Uhr

Albstadt(ZAK)/Pfullendorf(SIG): Nach der Festnahme von zwei 30 und 34 Jahre alten Männern am Mittwoch in Albstadt wird nun gegen die beiden Beschuldigten zusätzlich zum Tatbestand der versuchten Erpressung auch wegen Verdachts der Geiselnahme ermittelt.

Wie bereits berichtet, wird den Männern unter anderem vorgeworfen, einen 24-Jährigen bedroht und einen größeren Geldbetrag von ihm gefordert zu haben. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben zwischenzeitlich, dass diese ihr Opfer nicht nur mit dem Tod bedroht, sondern ihn am Dienstagnachmittag an ihrer Wohnanschrift in Pfullendorf auch geschlagen und zeitweise eingesperrt haben sollen.

Als der 24-Jährige offenbar unter dem Eindruck der Drohungen schließlich bereit war, die geforderte Summe zu beschaffen und eine Übergabe für den nächsten Tag in Aussicht stellte, begleitete der 30-Jährige ihn nach Hause nach Albstadt. Als der Verdächtige nach einiger Zeit die Wohnung des Opfers verließ und sich mit seinem Pkw auf den Heimweg machte, nahmen die zwischenzeitlich von einem besorgten Angehörigen alarmierten Einsatzkräfte der Polizei den 30-Jährigen und später auch den 34-Jährigen fest.

Inwieweit die Schilderungen der Beschuldigten, dass der 24-jährige Geschädigte ihnen wegen eines nicht ausgeführten Auftrages im Zusammenhang mit einem Bauprojekt noch Geld schulde, zutreffend sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden deutsch-syrischen Staatsangehörigen wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen wegen des dringenden Verdachts der gemeinschaftlichen Geiselnahme beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. (ak)

