Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Pkw-Aufbrüchen in Metzingen und Römerstein - Tatverdächtige in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung vom 15.09.2022 / 14.55 Uhr

Die beiden 26 und 44 Jahre alten Männer, die in der Nacht zum Donnerstag in Metzingen von der Polizei vorläufig festgenommen wurden, befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, wird ihnen zur Last gelegt, in Metzingen und Römerstein mehrere Firmenwagen aufgebrochen und zahlreiches Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet zu haben.

Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitagvormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell