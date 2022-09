Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen bei Lichtenstein-Unterhausen

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Erhebliche Behinderungen nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und vier beteiligten Fahrzeugen hat am Freitagmorgen auf der B 312 zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 21-jähriger VW Golf-Lenker gegen 6.50 Uhr die Bundesstraße von Pfullingen herkommend in Richtung Lichtenstein-Unterhausen. Dabei geriet der Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 63 Jahre alten Mannes. Im Anschluss drehte sich der Golf um die eigene Achse und stieß mit einem ebenfalls entgegenkommenden Opel Movena zusammen, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde. Schließlich kam der Golf quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Durch umherfliegende Teile war auch noch der hinter dem Unfallverursacher fahrende VW Transporter eines 57-Jährigen beschädigt worden. Beim Unfall wurde der 21-Jährige offenbar leicht verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Die übrigen Beteiligten waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Bis auf den VW Transporter mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Insgesamt beträgt der Blechschaden schätzungsweise 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße, die von der Straßenmeisterei gereinigt werden musste, bis 9.30 Uhr voll gesperrt. Von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte ausgerückt. (mr)

