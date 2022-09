Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Raubdelikte, Zeugenaufrufe

Reutlingen (ots)

Mountainbiker von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 19 Uhr befuhr der Mountainbiker den Kreisverkehr in der Reichenbachstraße. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Golf-Fahrer aus Sondelfingen kommend in den Kreisverkehr ein, obwohl sich der vorfahrtsberechtigte Radfahrer noch in selbigem befand. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 59-Jährige vom seinem Fahrrad stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Mountainbiker leicht und wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Metzingen (RT): Von Unfallstelle weggegangen

Ein 82-Jähriger hat am Freitagvormittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle weggegangen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen hatten gegen 11.40 Uhr den Mann dabei beobachtet, wie er mit seinem VW Tiguan beim Einparkversuch in der Wehrstraße gegen einen geparkten Peugeot Boxer fuhr. Anschließend stieg er aus und ging in ein benachbartes Haus. Als der Halter des Peugeot noch vor Eintreffen der Polizei Bilder von den Unfallschäden fertigte, kam der 82-Jährige wieder aus dem Gebäude und verblieb am Unfallort bis zum Eintreffen der Streife. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf alkoholische Beeinflussung beim Unfallverursacher, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Frickenhausen (ES): Unfall mit drei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Freitag gegen 17.30 Uhr am Ortsbeginn von Frickenhausen ereignet. Eine 38-Jährige befuhr mit einem Ford Galaxy die Tischardter Straße von Tischardt kommend und wollte nach links in die Daimlerstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 60-jährigen Pkw-Lenker, der mit seinem Opel Cascada aus Frickenhausen entgegenkam. Beim Abbiegen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Ford in Folge des Zusammenstoßes auf der rechten Seite liegend in einem Gebüsch eines angrenzenden Grundstückes zum Stehen kam. Beide Fahrer, sowie die 13-jährige Beifahrerin des Fords erlitten leichte Verletzungen und wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Die Feuerwehr Frickenhausen war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit einer kleinen Besatzung im Einsatz. Die Tischardter Straße musste während der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Tübingen (TÜ): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Aufmerksame Zeugen haben am Freitagabend eine Streife des Polizeireviers Tübingen angehalten und auf eine nur wenige Minuten zurückliegende Unfallflucht aufmerksam gemacht. Gegen 21.40 Uhr hatten zwei Männer in der Breite Straße beobachtet, wie ein Opel Corsa beim Ausparken rückwärts gegen den dahinterstehenden Opel Mokka fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Fahrerin des Corsa in Richtung Bästenhardt davon. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und teilten es der Polizei mit. Ermittlungen führten zu einer 56-jährigen Frau, welche wenig später an der Anschrift des Halters angetroffen werden konnte. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme ergaben sich Hinweise auf alkoholische Beeinflussung, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 700 Euro.

Tübingen (TÜ): Um Zigaretten erpresst (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen Jugendlichen, welcher in der Nacht zum Samstag in der Uhlandstraße stattgefunden hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich der 16-Jährige in Begleitung einer flüchtigen Bekannten auf einer Parkbank in der Uhlandstraße auf, als er gegen 22.30 Uhr von einem Unbekannten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Der Jugendliche gab zu verstehen, dass er keine Zigarette hat, woraufhin er vom Täter zunächst ins Gesicht geschlagen wurde. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog der Unbekannte ein Messer und verletzte den 16-Jährigen an dessen linker Hand. Diesem gelang es sich anschließend von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Polizei erlangte erst etwa eine Stunde nach der Tat über die Betreuerin des Jugendlichen Kenntnis über den Sachverhalt. Durch den Angriff zog sich der 16-Jährige Rötungen im Gesicht und eine oberflächliche Schnittverletzung an der linken Handinnenseite zu. Den Täter beschrieb der Geschädigte als männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 195cm groß, mit lockigem Haar, schlank und dunkel gekleidet. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich führten nicht zum Antreffen des Täters. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tübingen unter Telefonnummer 07071/9728660 zu wenden.

Haigerloch (ZAK): Unfall nach gefährlichem Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der B 463 zwischen Gruol und Stetten bei Haigerloch ereignet hat. Gegen 19.50 Uhr befuhr die 34-jährige Fahrerin eines Audi A5 die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stetten als sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve bei durchgezogener Linie von einem Lkw überholt wurde. Dieser scherte anschließend so knapp vor dem Audi ein, dass die Fahrerin eine Vollbremsung einleiten musste und nach rechts auswich. Im Zuge des Ausweichmanövers kollidierte die 34-Jährige mit der angrenzenden Leitplanke. Der Lkw, vermutlich ein 7,5-Tonner mit blauer Fahrerkabine und einem weiß/silbernen Laderaum fuhr hingegen weiter. Die Audi-Fahrerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls durch die Fahrweise des Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264611 beim Polizeirevier in Balingen zu melden.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Versuchte räuberische Erpressung (Zeugenaufruf)

Zu einer versuchten räuberischen Erpressung ist es am Freitagabend im Bereich einer Tankstelle in der Berliner Straße gekommen. Drei Jugendliche wurden dort gegen 19.10 Uhr von einer Gruppe von drei bislang unbekannten männlichen Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und einem Mädchen angesprochen und nach Bargeld gefragt. Nachdem sie die Herausgabe des Geldes abgelehnt hatten, wurden die Geschädigten von den drei männlichen Personen massiv bedroht. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Geschädigten von der Örtlichkeit, bis sie in der Sigmaringer Straße auf einen bislang unbekannten älteren Mann trafen, dem sie sich anvertrauten und schließlich über Notruf die Polizei verständigten. Die Tatverdächtigen waren den Geschädigten noch ein Stück gefolgt, flüchteten dann aber noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen, bei welchem mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt waren, verliefen erfolglos. Zwei Tatverdächtige konnten jedoch wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: ca. 17 Jahre alt, ca. 180 cm groß, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug.

2. Tatverdächtiger: ca. 17 Jahre alt, ca. 155 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke.

Das Polizeirevier Albstadt nimmt unter der Telefonnummer 07432/9550 Hinweise zu dem Sachverhalt entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell