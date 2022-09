Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Flaschenwurf mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag gegen 04.50 Uhr ist es im Ortsteil Degerschlacht zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad gekommen. Der 36 -jährige Fahrer eines Pkw Kia XCeed hatte die Leopoldstraße in absteigende Richtung befahren. Auf Höhe des Friedhofs kam er nach derzeitigem Sachstand aufgrund von alkoholischer Beeinflussung nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad der Marke Piaggio, welches mit zwei Personen besetzt war. Das Kleinkraftrad wurde nach rechts abgewiesen. Der 59 -jährige Fahrer wurde zunächst gegen die Windschutzscheibe des Kia geschleudert und kam in der Folge auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Sein Sozius kam ebenfalls auf der Fahrbahn zum Liegen, wurde leicht verletzt und ebenso zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Straßenabschnitt für zwei Stunden gesperrt werden, wobei es zu keinen nennenswerten Behinderungen kam. Bei dem Fahrer des Kia wurde die eine Blutentnahme angeordnet. Die freiwillige Feuerwehr Degerschlacht und die Berufsfeuerwehr Reutlingen waren ebenfalls im Einsatz.

Münsingen (RT): Vorfahrt missachtet

Eine leichtverletzte Person und 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag zwischen Münsingen und Böttingen ereignet hat. Gegen 13.55 Uhr bog ein 84 -Jähriger mit seinem Pkw Ford Kuga von der Hauptstraße nach rechts auf die L 230 in Richtung Hopfenburg ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 22 -jährigen Fiat-Fahrers und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde der Fiat nach links versetzt und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden 48 -jährigen Skoda-Fahrer. Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der PKW des 84 -Jährigen und der Fiat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Filderstadt (ES): Alkoholisiert Vorfahrt missachtet

Am Samstag um 15.25 Uhr ist es in Bernhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem insgesamt 5.500 Euro Sachschaden entstanden ist. Der 64 -jährige Fahrer eines Pkw Ford Kuga befuhr die Mühlenstraße aus Richtung Sielmingen kommend und wollte an der Einmündung der bevorrechtigten Karlstraße nach links in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 59 -jährigen Fahrerin eines Pkw BMW Cooper S, welche die Karlstraße in Richtung Echterdinger Straße befuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 64 -Jährige unter alkoholischer Beeinflussung stand. Bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ostfildern (ES): Seniorin mit Pedelec missachtet Vorfahrt

Die 87 - jährige Fahrerin eines Pedelec der Marke KTM hat am Samstag gegen 09.50 Uhr an der Kreuzung Kemnater Straße / Schönbuchstraße die Vorfahrt eines 82 - jährigen Audi-Fahrers missachtet. Die Seniorin befuhr die Kemnater Straße in Richtung Stuttgarter Straße und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Audi-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beim anschließenden Sturz wurde die 82 -Jährige verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Neckartailfingen (ES): Betrunken mit Pedelec gestürzt

Am Sonntag um 04.50 Uhr ist ein 53 -jähriger Pedelec-Fahrer in der Karlstraße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Er wurde zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 53 -Jährige erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

Tübingen (TÜ): Flaschenwurf - Zeugenaufruf

Am Samstagnachmittag um 13.12 Uhr hat eine bislang unbekannte Person eine leere Bierflasche aus dem zweiten Geschoss des Neckarparkhauses auf die Wöhrdstraße geworfen. Die Flasche traf einen 58 -jährigen Passanten, sodass dieser mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Zeugen beschrieben den Täter wie folgt: männlich, 16-19 Jahre alt, grauer Pullover und dunkle Hose. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt wegen dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und nimmt unter 07071/972-8660 sachdienliche Hinweise entgegen.

Tübingen (TÜ): Alleinbeteiligt in die Leitplanke

Am Samstagmorgen ist es auf der B 28 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 07.15 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel Adam in Richtung Rottenburg. Auf Höhe von Tübingen-Bühl verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit den Leitplanken. In der Folge brach die komplette Vorderachse des Opel heraus, bis er schließlich nach über 100 Metern Kollisionsweg zum Stehen kam. Der 23 -Jährige und sein 27 -jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv. Aufgrund der Feststellungen musste er eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt und die Straße gereinigt werden.

Hechingen (ZAK): Nach Unfall zu Fuß flüchtig gegangen und Widerstand geleistet

Wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiteren Straftaten ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 39 -jährigen Opel Astra Fahrer, der am Samstag gegen 23.20 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Opelfahrer hatte die Weilheimer Straße in Richtung Bisinger Straße befahren, wobei er im Einmündungsbereich beider Straßen nach links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. In der Folge überfuhr er eine weitere Verkehrsinsel und touchierte dort ebenfalls ein Verkehrszeichen, von welchem er jedoch zurückgewiesen wurde. Zwischen den beiden Verkehrsinseln kam der Opel letztendlich zum Stehen. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, dass sich der Fahrer nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Wohngebiet Stockoch entfernte. Er konnte im Rahmen der Fahndung an seiner Wohnanschrift in Hechingen angetroffen werden. Bei ihm konnte eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen, leistete hierbei jedoch Widerstand, griff die Beamten tätlich an und beleidigte sie. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da der Opel Astra nicht mehr fahrbereit war, musste er durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Über die Höhe des Schadens am PKW und an den Verkehrsinseln können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell