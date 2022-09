POL-RT: Mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Zeugenaufruf) - Tübingen

Reutlingen (ots) - In Schule eingebrochen In eine Schule in der Sonnenstraße im Stadtteil Römerschanze ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Auf noch nicht geklärte Weise gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, in das Schulgebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Über ein ...

