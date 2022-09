Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Verkehrsunfälle; Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Sonnenstraße im Stadtteil Römerschanze ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Auf noch nicht geklärte Weise gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, in das Schulgebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Kollision beim Abbiegen

Zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen zwei Pkw ist es am Montagmorgen in der Fritz-Müller-Straße gekommen. Gegen 8.10 Uhr war der 40 Jahre alte Lenker eines Hyundai in Fahrtrichtung Zell unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Polo. Der 41-jährige Fahrer des Polo konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die rechte Seite des abbiegenden Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der Polo-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Totalschaden entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. (sr)

Kirchheim (ES): Heftiger Unfall beim Abbiegen

Zwei Leichtverletzte, rund 35.000 Euro Sachschaden und eine Vollsperrung der B 297 sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen zwischen Kirchheim und Reudern ereignet hat. Der 60-jährige Fahrer eines Smart, der gegen 7.45 Uhr zunächst in Richtung Kirchheim unterwegs war, bog an der Einmündung zur K 1204 nach links in Richtung Lindorf ab. Hierbei achtete er nicht auf den VW Golf eines 19-Jährigen, welcher ihm auf der Bundesstraße entgegenkam. Die Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Die beiden Fahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Smart und der Golf mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten kam die Feuerwehr mit einer kleineren Besatzung vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße für die Dauer von etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. (sr)

Balingen/Geislingen (ZAK): Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge sind am Sonntag in Balingen und Geislingen beschädigt worden. Allein in der Hermann-Rommel-Straße wurden zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr an 15 dort abgestellten Pkw die Außenspiegel beschädigt. Weitere Fahrzeuge wurden unter anderem in der Straße Rote Länder, der Heselwanger Straße sowie in Schmiden und Endingen angegangen. In Geislingen beschädigten Unbekannte wie bislang bekannt fünf in der Brühlstraße und weitere zwei in der Stauffenbergstraße abgestellte Pkw. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang besteht. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell