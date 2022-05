POL-REK: 220513-5: Autofahrer soll Rennradfahrer verfolgt haben

Bergheim (ots) - Beteiligter Autofahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss Am Donnerstagnachmittag (12. Mai) ist ein Leichtkraftradfahrer (31) in Glesch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Den Schwerverletzten brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Bei dem am Unfall beteiligten Autofahrer (21) entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der 31-Jährige fuhr ...

mehr