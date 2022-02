Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht

Schwarzer Opel beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (14. Februar 2022) gegen 10.00 Uhr stellte eine 50-jährige Frau aus Rees den schwarzen Opel Insignia an einem Parkplatz an der Gartenstraße ab. Gegen 10.45 Uhr stellte eine Kollegin der Geschädigten den frischen Unfallschaden am Heck des Wagens fest. Der Unfallverursacher hatte sich zwischenzeitlich pflichtwidrig entfernt. Die Polizei sicherte grüne Lackspuren am Unfallschaden, so dass es wahrscheinlich ist, dass der Unfallverursacher ein grünes Fahrzeug fuhr. Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beschädigten, grünen Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830 entgegen. (ms)

