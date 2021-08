Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Call your future - Telefon-Infotag beim Nürnberger Zoll

Nürnberg (ots)

Auch in diesem Jahr sucht der Zoll flexible und motivierte Bewerberinnen und Bewerber, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls als Sicherheitsbehörde und Steuerverwaltung mitbringen. Da die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr zum Ausfall zahlreicher Berufsmessen geführt hat, bietet das Hauptzollamt Nürnberg am Samstag, 28. August von 10 bis 15 Uhr wieder die Möglichkeit, sich telefonisch über den Zoll zu informieren. Unter der Hotline 0911/9463 - 2020 stehen Expertinnen und Experten zur Verfügung, die alle Fragen rund um Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und duale Studiengänge beim Zoll beantworten.

In Deutschland nimmt die Zollverwaltung innerhalb des öffentlichen Dienstes eine wichtige Stellung ein, leisten doch die rund 44.000 Zöllnerinnen und Zöllner mit ihren vielfältigen Aufgaben einen wesentlichen Beitrag für das Gemeinwesen. Allein im vergangenen Jahr flossen dem Bundeshaushalt über die Zollverwaltung Einnahmen von über 128 Milliarden Euro zu. Das entspricht etwa der Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes.

Für den Ausbildungsbeginn 1. August 2022 nimmt das Hauptzollamt Nürnberg bis zum 15.09.2021 Bewerbungen für eine Ausbildung im mittleren oder ein duales Studium im gehobenen Zolldienst entgegen.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

