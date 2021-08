Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung am Schweriner See

Schwerin (ots)

Am Sonntag, dem 15.08.2021 gegen 14:00 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizei Schwerin die Mitteilung der Intergrierten Leitstelle NWM, dass es in der Bootshausanlage Werderwiesen am Schweriner Innensee zu einer Gewässerverunreinigung kam. Eine Besatzung der WSP Schwerin begab sich vor Ort und nahm das Ausmaß der Verunreinigung in Augenschein. Der Verursacher konnte schnell ermittelt werden. Durch einen technichen Defekt an einem Sportboot lief eine geringe Menge Hydrauliköl in das Hafenbecken der Bootshausanlage. Die Feuerwehr wurde über diese Erknntnisse informiert und konnte daraufhin ihre Maßnahmen zur Bekämpfung des Ölfilms im Hafenbecken einleiten.

Tiedje, POK

