Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senioren betrogen; Exhibitionisten aufgetreten; Katzen ausgesetzt; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Senioren um wertvollen Schmuck gebracht (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein Seniorenehepaar ist am Dienstag im Esslinger Stadtteil Neckarhalde in die Fänge dreister Telefonbetrüger gekommen und um wertvollen Schmuck gebracht worden. Die Senioren wurden durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Polizeibeamten aus Stuttgart in Angst und Schrecken versetzt, indem ihnen vorgegaukelt wurde, ihre Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um die Tochter vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, müssten sie eine hohe Geldsumme als Kaution hinterlegen. Da das Paar kein Bargeld zu Hause hatte, wurden sie nach Schmuck befragt. Die Senioren schenkten dem Anrufer Glauben und übergaben am Nachmittag an ihrer Wohnanschrift einem Abholer dutzende Schmuckstücke. Wenig später flog der Schwindel auf.

Von dem Abholer liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann war etwa 160 cm groß und schlank. Er hatte kurze, schwarze Haare sowie einen leichten Vollbart. Der Unbekannte war sehr gepflegt und trug einen beigen Trainingsanzug. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (ms)

Plochingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in der Esslinger Straße eine Fußgängerin belästigt hat, fahndet der Polizeiposten Plochingen. Die 29-Jährige war gegen 20.50 Uhr zu Fuß auf der Esslinger Straße in Richtung Karlstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Brühlstraße von einem Mann überholt wurde. Nachdem sich dieser in ein Gebüsch begeben und dort offenbar selbst befriedigt hatte, folgte er ihr auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hantierte erneut an seinem Glied. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in die Karlstraße. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Exhibitionist wird als circa 170 cm groß und von ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte kurze schwarze und teilweise grau melierte Haare. Der Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise bitte an den Polizeiposten Plochingen, Telefon 07153/307-0. (rn)

Deizisau (ES): Kätzchen ausgesetzt (Zeugenaufruf)

Auf der Festwiese im Hölderlinweg sind im August und September insgesamt 17 Kätzchen im Alter von etwa acht bis zehn Wochen ausgesetzt worden. Bereits am 13. August wurden einem Esslinger Tierheim acht herrenlose Tiere gemeldet, die im Bereich des dortigen Spielplatzes aufgefunden und in Obhut genommen werden konnten. Etwa einen Monat später, am 17. September, wurden dem Tierheim weitere neun kleine Katzen auf derselben Wiese gemeldet. In beiden Fällen befanden sich die Tiere bei ihrem Auffinden teilweise in gesundheitlich schlechtem Zustand. Eines davonmusste eingeschläfert werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, insbesondere zur Herkunft der Kätzchen, werden unter der Telefonnummer 0711/ 3990-0 erbeten. (sr)

Filderstadt (ES): Radfahrer übersehen

Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 68-Jähriger wollte kurz nach 15.30 Uhr mit einem Jeep Renegade von der Hindenburgstraße aus die Sielminger Hauptstraße in Richtung Heußstraße überqueren. Hierbei nahm er dem auf der Durchgangsstraße von rechts kommenden, 41 Jahre alten Mountainbiker die Vorfahrt. Der Radler prallte gegen die rechte Seite des Geländewagens und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Die 71-Jährige war mit einem VW Golf gegen 16.30 Uhr auf dem Nordring in Richtung des Wohngebiets Sand unterwegs. Zwischen der Wilhelmstraße und dem Drosselweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin konnte im Anschluss selbstständig ihr Fahrzeug verlassen. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Seniorin wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Wagen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Der VW Golf musste abgeschleppt werden. (ms)

Starzach (TÜ): In Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Dienstagabend im Bereich eines Parkplatzes in Wachendorf sein Unwesen getrieben. Gegen 17 Uhr entdeckte eine Passantin den Tatverdächtigen in einem Gebüsch bei dem Schotterparkplatz in der Holzwiesenstraße. Der Mann hatte sein Geschlechtsteil entblößt und dort offenbar onaniert. Als die Passantin ihn ansprach, flüchtete er in Richtung Ortsmitte. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden. Der Beschuldigte war zwischen 15 und 20 Jahre alt. Er wird als etwa 170 Zentimeter groß und schlank mit dunklen Haaren beschrieben. Zudem trug er eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Winterjacke, rote Schuhe und einen auffälligen neongrünen Gürtel. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 bei dem Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Schillerstraße entstanden. Ein 40-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem VW auf der Schillerstraße in Richtung Schloßackerstraße unterwegs. Dabei kam er auf Höhe der Hausnummer 17 zu weit nach links und prallte mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Ford. Der 40-Jährige blieb dabei unverletzt. Weil ein durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von etwa zwei Promille ergeben hatte, musste er im Anschluss jedoch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell