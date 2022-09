Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Opferkasten gestohlen

Reutlingen (ots)

Auf Gegenfahrspur geschleudert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 24-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B464 erlitten. Kurz nach acht Uhr war die Frau mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße in Richtung B27 unterwegs, als sie auf Höhe von Rommelsbach verkehrsbedingt bremsen musste. Dabei verlor sie auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Die entgegenkommende, 27 Jahre alte Audi-Lenkerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während diese unverletzt blieb, zog sich die 24-Jährige leichte Verletzungen zu und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Reutlingen (RT): Opferkasten gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, elf Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, hat ein Unbekannter einen Opferstock aus der Martinskirche in Mittelstadt entwendet. Der abschließbare Kasten, in dem sich die Geldspenden der vergangenen Tage befanden, war bereits zwischen Donnerstag und Sonntag beschädigt worden. Nun brach der Täter das gesamte Behältnis aus seiner Verankerung und machte sich damit aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (sr)

Eningen (RT): Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit über 20.000 Euro Sachschaden ist es am Dienstagvormittag an der Einmündung Reutlinger Straße/ Spitzwiesenweg gekommen. Gegen 10.40 Uhr bog der 88-jährige Fahrer eines Ford Transit vom Spitzwiesenweg herkommend nach links in die Reutlinger Straße ein. Dabei nahm er einer 28-Jährigen, die mit ihrem Golf auf der Reutlinger Straße unterwegs war, die Vorfahrt. Die zwei Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich miteinander und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Insassen blieben unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Verkehr aus Richtung Eningen umgeleitet werden. (sr)

Rottenburg (TÜ): Nach Verkehrsunfall davongefahren

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen Fahrzeuglenker, der am Dienstagvormittag einen Zwölfjährigen auf einem vorübergehenden Schulgelände in der Tübinger Straße angefahren haben soll. Der Schüler befand sich gegen 10.15 Uhr auf dem provisorischen Pausenhof, der auch von Fahrzeugen, die die angrenzenden Parkplätze nutzen, befahren wird. Dabei kam es zu einem leichten Kontakt zwischen dem Bein des Zwölfjährigen und dem Heck eines rückwärtsfahrenden VW Passat. Der Schüler erlitt dabei leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Die Ermittlungen zum Fahrer des Wagens dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell