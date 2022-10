Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos nicht offen lassen!

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass man sein Auto niemals unverschlossen abstellen sollte, hat ein Mann aus Mackenbach jetzt auf die unangenehme Art gelernt. Er hatte seinen Nissan Qashqai über Nacht in der Paul-München-Straße in Höhe des Hauses Nummer 25 abgestellt - aber nicht abgeschlossen. Am Dienstagmorgen fiel ihm dann auf, dass jemand in den Wagen eingedrungen ist und aus der Mittelkonsole die Geldbörse gestohlen hat. Darin befanden sich unter anderem eine EC-Karte, der Führerschein sowie der Personalausweis des Mannes.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

