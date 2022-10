Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrer gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Motorradfahrer, der am Montagmorgen im Bereich Opelkreisel durch sein Verhalten einen Unfall ausgelöst hat. Der Unbekannte trug schwarz-weiße Motorradkleidung und war mit einer sportlichen Maschine mit orangefarbener Lackierung unterwegs.

Gemeldet wurde die Unfallflucht von einem 21-jährigen Mann. Er fuhr nach eigenen Angaben gegen 8.40 Uhr mit seinem Pkw auf der B270 in Richtung KL-Siegelbach und wollte zum Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel abbiegen. In diesem Moment habe sich der Motorradfahrer von hinten genähert und sei im Kurvenbereich sehr dicht aufgefahren.

Aus Furcht vor einem Zusammenstoß lenkte der Autofahrer seinen Wagen nach rechts - dabei streifte er jedoch einen Leitpfosten auf der rechten Fahrbahnseite. Beim Versuch gegenzusteuern, kam der Pkw nach links von der Straße ab und landete im Grünstreifen.

Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort. Nach ihm wird gesucht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Der 21-jährige Autofahrer kam zum Glück unverletzt davon. Es blieb bei einem Sachschaden am Pkw. |cri

