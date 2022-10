Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frau fällt auf falschen Vermieter herein

Kaiserslautern (ots)

Bei der Suche nach einer Wohnung ist eine 23-Jährige an Betrüger geraten. Im Internet stieß die Frau auf ein vermeintlich gutes Angebot. Die Mietwohnung war in einem Immobilienportal inseriert. Die 23-Jährige nahm mit dem Anbieter Kontakt auf und man wurde sich schnell einig. Der angebliche Vermieter verlangte vorab eine Kaution und eine Vorauszahlung der Miete. Ohne die Wohnung besichtigt und den Eigentümer kennengelernt zu haben, ging die Frau auf den Deal ein. Nachdem man sich gegenseitig Passkopien zugesandt hatte, überwies die 23-Jährige mehr als 1.500 Euro an den Unbekannten. Danach war der Mann nicht mehr erreichbar und die Annonce im Immobilienportal gelöscht. Die junge Frau war offensichtlich Betrügern aufgesessen. Die Polizei geht davon aus, dass die Passkopie des angeblichen Vermieters gefälscht war, oder dass es sich um gestohlene Daten handelt. Die Ermittlungen dauern an. |erf

