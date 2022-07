PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erneut Waldbrand bei Glashütten +++ Notrufsystem führt Polizei zu Unfallflüchtigem

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erneut Waldbrand bei Glashütten,

Gemarkung Glashütten, Waldgebiet nahe Rotes Kreuz, 19.07.2022, gg. 14.15 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag kam es im Wald bei Glashütten zu einem weiteren Brand. Nachdem es bereits am Vortag im Waldgebiet zwischen Rotes Kreuz und Glaskopf gebrannt hatte, wurde gegen 14.15 Uhr durch mehrere Mitteiler erneut eine Rauchentwicklung gemeldet. Die Feuerwehr konnte die neuerliche Brandstelle unweit der letzten zeitnah ausfindig machen und das Feuer, das sich auf etwa 400 Quadratmetern ausgebreitet hatte, erfolgreich bekämpfen. Auch in diesem Fall hat die Bad Homburger Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Personen, die Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Notrufsystem führt Polizei zu Unfallflüchtigem, Königstein im Taunus, Mammolshainer Weg, 20.07.2022, gg. 00.15 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch sorgte ein in einem Pkw verbautes Notrufsystem für die schnelle Aufklärung einer Unfallflucht in Königstein. Gegen 00.15 Uhr meldete eine Zeugin, dass soeben ein Audi im Mammolshainer Weg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt war. Anschließend hatte die Person am Steuer ihre Fahrt verbotenerweise fortgesetzt. Nahezu zeitgleich mit dem Anruf der Zeugin ging bei der Polizei eine Meldung der Rettungsleitstelle ein. Dort war über ein in einem Audi verbautes Notrufsystem ein automatisierter Notruf eingegangen, wobei auch der Standort des Fahrzeugs automatisch übermittelt wurde. Eine Streife konnte das Fahrzeug anhand der mitgeteilten Informationen auf der B8 - etwa drei Kilometer entfernt von der Unfallstelle - ausfindig machen und kontrollieren. Der Fahrer des erheblich beschädigten A6 war zwar unverletzt geblieben, wies jedoch Anzeichen eines Alkoholkonsums auf. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,6 Promille. Der 53-Jährige wurde in der Folge zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Audi sowie der Straßenlaterne wird auf insgesamt fast 20.000 Euro beziffert.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell