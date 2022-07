PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß von Linienbus und Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pa)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L3205 bei Bad Homburg Ober-Erlenbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw, bei dem insgesamt acht Personen verletzt wurden.

Ein Linienbus befuhr gegen 13.40 Uhr die Wetterauer Straße von Ober-Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Karben. Als der 43-jährige Busfahrer an der Einmündung zur L3205 nach links auf diese abbiegen wollte, übersah er einen aus Richtung Karben kommenden VW Bora und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der 40-jährige Karbener am Steuer des Volkswagen schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Von den 15 im Bus befindlichen Fahrgästen erlitten sieben Personen im Alter zwischen 15 und 61 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden am Unfallort erstversorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Der VW des Karbeners, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Landesstraße war infolge des Unfalls für etwa zwei Stunden gesperrt.

