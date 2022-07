PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Schwerer Raub in Wohnung+++Waldbrand am Feldberg+++Anlagebetrug mit Kryptowährungen+++Jugendgruppe geschlagen+++Erfolgreiche Kontrolle-Fahren unter BTM-Einfluss+++Motorradunfall+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schwerer Raub in Wohnung

Bad Homburg v. d. Höhe, Dietigheimer Straße Samstag, 16.07.2022, 01:39 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Dietigheimer Straße in Bad Homburg zu einem schweren Raub, bei dem der 23-jährige Anwohner und sein 19-jähriger Gast schwer verletzt wurden. Drei bislang unbekannte und maskierte Täter klingelten bei der Wohnung des Geschädigten, woraufhin der 19-jährige Geschädigte die Tür öffnete. Die drei Täter stürmten in die Wohnung und schlugen mit einer Eisenstange auf den 19-Jährigen ein. Zwei der Täter schlugen mittels Teleskopschlagstock den 23-Jährigen zu Boden. Im Anschluss daran durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertgegenständen und traten danach erneut auf die Geschädigten ein und ergriffen im weiteren Verlauf mitsamt Beute die Flucht. Für alle drei Täter kann die gleiche Personenbeschreibung angegeben werden:

- Männlich - 176cm-180cm groß - Schmale bis athletische Figur - Braune Augen - Schwarze Kleidung

Geflüchtet seien die Täter in einem schwarzen 3er BMW. Das Fachkommissariat K10 der Regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr.: 06172 120-0 entgegen.

Betrug mit vermeintlichen Kryptowährungen 61479 Glashütten Montag, 06. Juni 2022 - Donnerstag, 14. Juli 2022

Ein unbekannter Täter kontaktierte telefonisch eine 59-jährige Frau aus Glashütten, welche sich vorab über den Handel mit Kryptowährungen online informiert hatte und gab sich als Makler in diesem Bereich aus. Im weiteren Gespräch überzeugte er die Frau, eine sechsstellige Summe auf eine Handelsplattform zu überweisen. Nach einiger Zeit gab der vermeintliche Makler an, dass der eingezahlte Betrag wegen eines Preissturzes "verfallen" sei. Hierbei wurden der Geschädigten weitere angebliche Finanzprodukte zur Rettung ihrer Anlagen verkauft. Schließlich meldete sich der vermeintliche Makler nicht mehr. Der 59-jährigen Frau entstand so insgesamt ein Schaden von circa 180.000 EUR. Die Stimme des unbekannten Täters kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - circa 30-40 Jahre - deutschsprachig mit indischem-pakistanischem Akzent und rollendem "R".

Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Auch ist es möglich, dass es weitere Geschädigte mit ähnlichem Tathergang gibt. Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Waldbrand Feldberg

Königstein im Taunus, Landesstraße 3024, am Kleinen Feldberg Freitag, 15. Juli 2022, 10:16 Uhr

Im Bereich des Kleinen Feldbergs gerieten der Waldboden sowie mehrere Bäume durch unbekannte Art und Weise in Brand. Es kam zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr. Zu Personenschäden kam es nicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 EUR.

Inwiefern es sich um Brandstiftung handelt, konnte bisher nicht geklärt werden. Nach Angaben weiterer Personen vor Ort konnte ein männlicher Fahrradfahrer gesehen werden, welcher sich zügig vom Brandort entfernte. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, - Circa 180 cm groß - Dunkler Teint, - Schwarze kurze Haare, - Graues Fahrrad mit einer Handyhalterung am Lenker

Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht 61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße Samstag, 16. Juli 2022, ca. 00:30 Uhr

Eine Gruppe von Jugendlichen wurde auf dem Weg zum Königsteiner Bahnhof von anderen Gleichaltrigen verfolgt und angegriffen. Dabei schlugen drei unbekannte Täter mehrere Jugendliche der Gruppe ins Gesicht und traten diese. Es gab drei Verletze. Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Personalien der Täter sind noch unklar.

Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl in/aus Seniorenwohnheim in Königstein Königstein im Taunus, Forellenweg Donnerstag, 17.März 2022 - Donnerstag, 14.Juli 2022, ca. 11:30 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltlos Zugang zu der angemieteten Wohnung einer Seniorenwohnanlage und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck.

Täter- / Zeugenhinweise liegen gegenwärtig nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer 06174 / 9266-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Sonntag, 17.07.2022, 02:05 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Ober-Eschbacher Straße in Bad Homburg ein 29-jähriger griechischer Fahrzeugführer durch eine Polizeistreife auf seine Fahrtauglichkeit überprüft. Bereits bei der Ansprache ergaben sich konkrete Verdachtsmomente, die auf den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Zudem wurde ein Urintest durchgeführt, der positiv auf THC und Kokain anschlug. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Polizeistation sistiert. Dort wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Homburg, Hindenburgring Einmündung Tannenwaldallee Samstag, 16.07.2022, 19:42 Uhr

Ein Kradfahrer hat sich bei einem Sturz am Samstagabend leicht verletzt als er vom Hindenburgring kommend in die Tannenwaldallee abbiegen wollte. Der 53-jährige aus Oberursel verlor hierbei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr gegen die Bordsteinkante wo sich das Vorderrad verkantete und er zu Fall kam. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 1500,- EUR geschätzt.

