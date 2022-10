Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rucksack im Zug vergessen - Dieb nimmt ihn mit

Kaiserslautern (ots)

In einer Regionalbahn ist am Dienstag ein Rucksack mit wertvollem Inhalt gestohlen worden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und fragt: Wer ist mit der RB70 aus Richtung Homburg kommend kurz vor 14 Uhr in Kaiserslautern angekommen und hat den Täter möglicherweise beobachtet?

Der Unbekannte muss sich den schwarzen, wasserfesten Rucksack mit Rollverschluss unter den Nagel gerissen haben, als sich der Zug leerte.

Wie der rechtmäßige Eigentümer der Polizei meldete, war er bereits aus der Bahn ausgestiegen und befand sich schon in der Unterführung, als ihm auffiel, dass er seinen Rucksack im Zug vergessen hatte. Als er zum Bahnsteig zurücklief, war der Zug bereits in seine Parkposition gefahren. Der 26-Jährige konnte aber den Zugführer ausfindig machen und mit ihm gemeinsam das Abteil absuchen, in dem er zuvor gesessen hatte. Aber: Der Rucksack war nicht mehr da. Abgegeben wurde er nicht.

In der Tasche befand sich neben Schreibutensilien und einem Fachbuch auch ein Laptop im Wert von etwa 1.800 Euro.

Hinweise auf den Dieb bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250. |cri

