Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katalysator an Pkw entwendet

Waldmohr (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch zw. 19.00h und 07.45h von einem VW Lupo den Katalysator. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad abgestellt. Zur Tatausführung haben der / die Täter einen Winkelschleifer eingesetzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg unter 06373/8220 in Verbindung zu setzen. |pikus

